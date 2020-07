L'amie prodigieuse : 5 choses à savoir sur la série adaptée des romans d'Elena Ferrante

L'Europe regorge d'excellentes séries à ne pas manquer. Qu'elles soient allemandes comme Dark sur Netflix, britanniques comme l'excellente et flippante Years and Years ou danoises comme Borgen, le vieux continent n'a pas fini de nous divertir. Parmi l'une des séries immanquables de ces dernières années, on retrouve L'amie prodigieuse, co-produite par la chaîne italienne Rai et HBO.

L'amie prodigieuse, ça raconte quoi ?

En 2011 en Italie, Elena Ferrante publiait le premier roman de sa saga L'amie prodigieuse pour laquelle elle se serait inspirée de sa propre vie. Composée de quatre livres, elle raconte l'histoire de Lenù et Lila, d'abord durant leur enfance et adolescence puis à l'âge adulte. Lenù et Lila ont grandi dans un quartier pauvre de Naples dans les années 50 et le livre, comme la série, explore l'histoire de cette amitié particulière tout au long de leur vie. La première saison de la série a débuté en novembre 2018 en Italie et un mois plus tard en France sur Canal+. A l'occasion de son arrivée en clair, PRBK vous dévoile 5 secrets sur les coulisses.

1. Les interprètes de Lenù et Lila ne sont pas des actrices professionnelles

Au coeur de la série, on retrouve donc Lenù et Lila jouées d'abord par deux jeunes actrices, Elisa Del Genio et Ludovica Nasti, puis par des adolescentes, Margherita Mazzucco et Gaia Girace. Il s'agit de leurs tout premiers rôles devant une caméra. Eh oui, Elena Ferrante a demandé à la production de la série de ne pas choisir des actrices professionnelles pour incarner les deux personnages. L'auteure souhaitait embaucher des amateurs pour plus de réalisme et moins de stéréotypes.

Pour trouver les acteurs de la série, il a fallu réaliser un grand casting qui a duré 8 mois. Plus de 9000 enfants et 500 adultes ont été auditionnés. Seule Gaia Girace avait auparavant suivi des cours de théâtre. Afin de se préparer à leurs rôles, les quatre actrices ont dû suivre un stage intensif de six mois.