Umbrella Academy saison 3 : Allison insupportable et problématique ? Le créateur défend le perso après une scène polémique

Depuis le début de Umbrella Academy, Allison (Emmy Raver-Lampman) a pas mal morflé, comme les autres d'ailleurs. Mais pour la saison 3, le personnage a eu droit à une intrigue très dark. Un peu trop même. Dévastée de découvrir que sa fille Claire n'existe pas, elle a vrillé en apprenait que Viktor (Elliot Page) qui a changé de voix en VF lui a caché la vérité au sujet de la mort des mères des membres de la Umbrella Academy.

Résultat ? Elle a tué Harlan et a même agressé sexuellement Luther (Tom Hopper) en le forçant à l'embrasser avec son don et en allant presque au bout de l'acte. Heureusement, elle s'est arrêtée avant d'aller jusqu'au bout mais a ensuite trahi la Umbrella Academy en faisant équipe avec Reginald (Colm Feore). Bref, le prix de la tête à claque de l'année lui revient haut la main.

Le créateur explique l'intrigue sombre d'Allison et la défend

Une intrigue sombre pas très appréciée des fans mais validée par Steve Blackman, le créateur de Umbrella Academy. Dans une interview donnée à Men's Health, celui qui a expliqué la fin de la saison 3 a assuré qu'il a "adoré" toute l'intrigue d'Allison. Une suite qui serait logique vu le parcours du personnage au fil des saisons. "Emmy et moi avons beaucoup parlé de stress post-traumatique. Elle se retrouve en 1963 sans voix, elle ne peut pas parler. Puis quand elle retrouve sa voix, elle n'a pas le droit de parler car elle est dans un monde raciste. Elle rencontre l'homme qu'elle aime, Ray, et elle est arrachée à lui comme elle l'a été à sa fille" rappelle le créateur de la série.

Ce n'est donc selon lui pas simplement de la méchanceté de la part d'Allison. "Son voyage cette saison, même si il est plus sombre, n'a rien à voir avec la colère. C'est lié à la douleur. Elle doit gérer la douleur de la perte des deux personnes qu'elle aime le plus au monde, qui n'existe pas dans la même chronologie." confie Steve Blackman. Mouais, on n'est pas 100% convaincu...