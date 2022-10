Tu utilises encore ces emojis ? Désolé mais t'es vieux (selon la génération Z)

Arrête d'utiliser l'emoji "pouce levé", c'est ringard

Alors que tu peux faire notre quiz pour voir si t'es un(e) pro des emojis, et qu'on t'a décrypté les vraies significations des émojis, le Daily Mail a relayé un sondage sur les emojis has been, réalisé auprès de 2 000 jeunes (âgés entre 16 et 29 ans). Le résultat de ce sondage ? la majorité des utilisateurs disent que celles et ceux qui envoient certains emojis sont "officiellement vieux et dépassés". Et en numéro 1 des emojis vieux et dépassés, il y a l'emoji "pouce levé" selon la génération Z !

Les jeunes considèrent cet émoji comme "impoli", "passif agressif", "hostile" et "grossier". Plusieurs d'entre eux se sentiraient même "agressés" en recevant cet emoji. Sur Reddit, un homme de 24 ans a d'ailleurs lâché qu'il ne faut "jamais l'utiliser dans aucune situation" car il est "blessant".

A noter que cet emoji "pouce levé" serait en revanche couramment utilisé dans les conversations informelles et professionnelles chez les personnes de 35 ans et plus. Mais selon Sue Ellson, consultante en entreprise, il faudrait suivre l'exemple de la jeune génération : elle pense que les mots sont toujours préférables aux symboles. "On a l'impression que les gens sont 'trop paresseux' pour taper une réponse écrite et cela n'apporte aucune clarté quant aux prochaines étapes" a-t-elle expliqué à Femail, "Est-ce que cela signifie 'oui, je vais faire quelque chose', 'ok, je suis d'accord' ou est-ce que c'est juste une confirmation que vous avez reçu le message ?".

>> Avec Emoji Kitchen, vous pouvez maintenant mixer les emojis sur Android <<

Mais il y a d'autres emojis qui font aussi lever les yeux au ciel à la génération Z. Voilà le top 10 tiré du même sondage.

Le top 10 des emojis qui vous font paraître "vieux" :

1 - 👍 - 24 %

2 - ❤️ - 22%

3 - 👌🏻 - 20%

4 - ✅ - 17%

5 - 💩 - 17%

6 - 😭 - 16 %.

7 - 🙈 - 15%

8 - 👏 - 10%

9 - 💋 - 10%

10 - 😬 - 9%