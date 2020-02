Avec Emoji Kitchen, vous pouvez maintenant mixer les emojis sur Android

Pourquoi cette nouveauté s'appelle Emoji Kitchen ("kitchen" étant la "cuisine" en anglais, comme dans la fameuse phrase "Brian is in the kitchen", littéralement "Brian est dans la cuisine"). Parce que "vous pouvez découvrir de nouvelles recettes d'expressions en utilisant vos emojis préférés comme des ingrédients" détaille le communiqué de Google.

Un peu comme avec le bot Emoji Mashup sur Twitter, vous allez pouvoir fusionner les 3 178 emojis déjà existants dans vos Messages Google, sur Messenger, Gmail, Snapchat, WhatsApp et bien d'autres applications.

Voilà comment ça fonctionne

Vous pouvez ainsi mixer les émojis qui déclarent une émotion (comme l'émoji qui pleure de rire), ceux qui représentent une personne (comme la princesse), les animaux (comme le chat), la bouffe (comme le burger), les boissons (comme le champagne), les activités (comme le ski), les objets (comme le ballon de football)... Bref, tout un nouveau monde d'émojis s'offre à vous.

Par exemple, le simple émoji cowboy se retrouve maintenant en version singe, fantôme, en train d'envoyer un bisou, avec des yeux à la chat Potté (vous savez, le regard triste avec les grands yeux auquel on ne peut pas résister) etc.