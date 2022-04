TPMP - Matthieu Delormeau en couple : gros mensonge sur son mec, Benjamin Castaldi lâche des détails et c'est la panique

Depuis quelques jours, Matthieu Delormeau fait parler pour son clash avec Delphine Wespiser. La semaine dernière dans TPMP, le chroniqueur a été en centre de tensions après avoir comparé l'ex Miss France qui soutient Marine Le Pen à Dieudonné. Cette semaine, c'était donc la confrontation avec Delphine Wespiser. Ce jeudi 28 avril 2022, elle a même menacé de le traîner en justice. Et ce n'est pas tout ce qu'il s'est passé pour lui dans l'émission.

Matthieu Delormeau se confie sur son mec, Benjamin Castaldi affiche ses mensonges

Dans Le 6 à 7 de TPMP, Cyril Hanouna a pris des nouvelles de la vie sentimentale de Matthieu Delormeau. L'animateur l'a interrogé sur ses amours et le chroniqueur de 48 ans lui a confié être toujours en couple avec son compagnon, rencontré lors d'une soirée gay. Matthieu Delormeau s'est même laissé aller à quelques confidences sur son amoureux dont il ne souhaite pas dévoiler l'identité. Il a donc expliqué qu'il travaillait pour le cinéma mais n'était pas connu. "Il est sur un tournage un mois et demi loin, aux Etats-Unis. (...) Il bosse à la technique (...) ll est assistant dir photo" a-t-il expliqué.

Sauf que selon Benjamin Castaldi, tout ça serait faux ! Alors que Matthieu Delormeau évoquait un dîner partagé avec Benjamin Castaldi, sa femme et son mec, l'ex-animateur de Secret Story a lâché un scoop : le copain de Matthieu Delormeau ne bosse pas du tout dans le cinéma. "Il ne travaille pas du tout dans le cinéma en fait ! Il ment complètement !" a-t-il lâché avant d'ajouter un peu plus tard, comme vous pouvez le voir en vidéo dans notre diaporama : "Il travaille à la télévision. (...) On pourrait faire un petit pendu pour deviner le prénom".

Matthieu Delormeau en panique totale

Un moment qui n'a pas DU TOUT fait rire Matthieu Delormeau. Paniqué à l'idée que l'identité de son chéri soit dévoilée, il a tenté de noyer le poisson mais on a quand même appris que son copain bosserait chez M6. (Re)découvrez cette séquence en vidéo dans notre diaporama.