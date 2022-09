TPMP : Cyril Hanouna avoue avoir été infidèle... et s'être fait cramer

La nouvelle saison de TPMP démarre en bombe ! En même pas une semaine, les buzz, les clashs et les anecdotes folles s'enchaînent ! Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont notamment revenus plusieurs fois sur la guerre entre Booba et Magali Berdah. L'ambiance entre l'animateur et la boss de Shauna Events était même assez glaciale !

Côté vie privée, Matthieu Delormeau a raconté ses vacances très hot. Ce jeudi 1er septembre 2022, Baba, habituellement très réservé quand il s'agit de parler de son intimité, s'est lâché. Alors que, sur le plateau, tout le monde débattait sur le moment où François Hollande s'est fait prendre la main dans le sac en se rendant chez Julie Gayet, sa maîtresse de l'époque, Cyril Hanouna a révélé qu'il lui était aussi arrivé de se faire cramer à cause des paparazzis.

"Je me fais choper avec une bachelorette"

"Il y a très longtemps, j'étais avec quelqu'un, je commençais à être connu. C'était à l'époque de M6", explique celui qui s'entend très bien avec son ex-femme, avant d'ajouter : "Je me fais choper avec une bachelorette. Je suis en week-end avec mon officielle et là, je sors et je vois un kiosque avec en Une ma gueule et on me voit main dans la main avec une bachelorette. Je suis allé voir tous les gars sur la plage pour enlever ça".

"J'ai donné un billet à tous les gars pour qu'ils enlèvent le bail. Bon après, elle l'a vu, forcément...", conclut-il devant ses chroniqueurs morts de rire. Il n'a, en revanche, pas dévoilé l'identité de l'ex en question, ni celle de Bachelorette. A vos paris !