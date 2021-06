Too Hot to Handle saison 2 : une star de télé-réalité française confirmée au casting

Too Hot to Handle (Séduction Haute Tension en VF) revient avec une saison 2, le 23 juin 2021 sur Netflix ! Et le casting a été dévoilé. Parmi les candidats et les candidates ultra sexy, il y a une star de la télé-réalité française qui a été confirmée. Eh oui, un candidat de télé-réalité français qui a notamment participé aux Marseillais VS Le reste du monde 5 et aux Princes de l'amour 8 a révélé être dans l'émission.

Too Hot to Handle saison 2 : Marvin Anthony, de la télé-réalité française, confirmé au casting

Si Marvin vous dit quelque chose, c'est normal ! En peu de temps, le candidat de télé-réalité a enchaîné les émissions en France : Love Island France, qui était animée par Nabilla Benattia sur Amazon Prime Video, Les Marseillais VS Le Reste du Monde 5 sur W9 et Les Princes et les Princesses de l'amour 4 alias Les Princes de l'amour 8 sur W9. "Ça a été dur de garder le secret si longtemps" avoue Marvin Anthony Dans la légende de sa photo officielle pour Too Hot To Handle alias Séduction Haute Tension, Marvin Anthony a précisé : "Ça a été dur de garder le secret si longtemps.. Mais c'est enfin officiel, retrouvez-moi le 23 juin sur @toohotnetflix @netflix saison 2 !!!!".

