Too Hot To Handle saison 2 : Netflix dévoile la date de sortie !

Après la saison 2 de The Circle, Netflix lancera prochainement la saison 2 de Too Hot To Handle ! Vous vous souvenez du concept assez original ? Les candidats, habitués aux histoires d'un soir, débarquent dans une villa paradisiaque sans se douter un seul instant qu'ils vont devoir rester chastes durant toute l'aventure. S'ils ne respectent pas les règles, soit aucun rapprochement physique et aucune relation sexuelle, ils perdent de l'argent de leur cagnotte commune.

Too Hot To Handle saison 2 débarque sur Netflix le...

Dans la saison 1, les célibataires ont eu beaucoup de mal à conserver la totalité de la somme, mais elle a quand même donné lieu à de belles histoires, comme celle de Rhonda et Sharron et Francesca Farago et Harry Jowsey, même si elles ne sont plus d'actualité aujourd'hui. La saison 2 de Too Hot To Handle (Séduction sous haute tension en français) risque donc d'être tout aussi mouvementée !

Une saison 2 à découvrir le 23 juin 2021 sur Netflix, pour la première partie : la deuxième partie sera diffusée à partir du 30 juin comme l'a annoncé la plateforme sur Instagram. Le casting reste encore un mystère, mais il se murmure que Marvin Anthony (Love Island, Les Marseillais VS Le reste du monde 5, Les Princes et les princesses de l'amour 4) participerait à l'émission.

Une saison 3 déjà commandée !

Alors que la saison 2 n'a pas encore commencé, Too Hot To Handle est déjà renouvelée pour une saison 3 ! Le tournage a eu lieu dans le plus grand des secrets dans les îles Turques-et-Caïques, dans les Caraïbes, avec des conditions sanitaires strictes. Comme pour les autres saisons, les candidats ne sont pas au courant du concept auquel ils participent : ils pensent partir faire la fête dans une destination de rêve.