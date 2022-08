Tom Ellis : la star de Lucifer dévoile un nouveau look capillaire déjà 100% validé

Par Aubéry Mallet Journaliste Séries, cinéma, télé Aubéry Mallet est journaliste spécialisée séries. Fan du petit écran, elle a tout vu (ou presque) de Game of Thrones à Pretty Little Liars, de La Chronique des Bridgerton à Stranger Things en passant par Gossip Girl ou Friends.

Tom Ellis is back (enfin, presque). Non, l'acteur de Lucifer ne fait pas encore son retour sur nos écrans mais il a fait une apparition ce lundi 15 août 2022 avec sa chérie, Meaghan Oppenheimer. L'occasion de dévoiler un nouveau look capillaire différent de celui du personnage qui l'a fait connaître. Et on valide forcément !

Tom Ellis et sa femme Meaghan Oppenheimer aux HCA Awards : il dévoile un nouveau look capillaire

Tom Ellis et ses cheveux longs, on valide !