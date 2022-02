Theo James de retour dans une série : que devient l'interprète de Quatre dans Divergente ?

Entre 2014 et 2016, Theo James et Shailene Woodley ont incarné Quatre et Tris dans la saga Divergente, adaptée des romans de Veronica Roth. Suite à l'échec du 3ème film, la sortie du dernier volet a été annulée au cinéma et les acteurs ont refusé de tourner dans un téléfilm pour conclure l'histoire. Si on entend encore pas mal parler de Shailene Woodley, que devient son ancien partenaire ? PRBK vous donne des nouvelles et elles sont plutôt bonnes.

Theo James au casting de la saison 2 de The White Lotus

Si Theo James vous manque, vous allez bientôt être gâtés : l'acteur britannique sera bientôt de retour dans une série. Il vient tout juste d'être annoncé au casting de la saison 2 de The White Lotus, série d'anthologie de HBO, diffusée en France sur OCS, dont l'action se déroule dans un complexe hôtelier. Le beau brun incarnera Cameron Babcock qui sera en vacances avec son épouse Daphné, jouée par Meghann Fahy (The Bold Type). Un nouveau projet qu'on a hâte de découvrir et qui devrait arriver en 2022.

L'acteur a claqué la porte de Sanditon

Depuis la fin prématurée de Divergente, Theo James a tenu des rôles, notamment dans des films. On a pu le voir en 2017 dans Underworld : Blood Wars puis dans le film How it Ends, disponible sur Netflix. En 2021, il a aussi prêté sa voix pour doubler Vesemir dans le film animé The Witcher : Le Cauchemar du Loup.

Mais l'acteur a aussi fait parler de lui à la télévision : en 2019, il incarnait Sidney Parker dans la série Sanditon, adaptée d'un roman de Jane Austen. Après le succès de La Chronique des Bridgerton, la série portée par Rose Williams a été renouvelée pour deux saisons supplémentaires mais l'acteur a décidé de ne pas y participer, ce qui a énervé les fans du show.