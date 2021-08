Theo James papa ? Sa femme Ruth Kearney aurait accouché de leur premier enfant

Theo James serait devenu papa pour la première fois

Carnet rose ! Theo James serait devenu papa de son premier enfant. Sa femme Ruth Kearney aurait accouché de leur bébé selon une source proche du couple qui s'est confiée à E! News. En revanche, le couple n'a ni démenti, ni confirmé la naissance de leur supposé enfant pour le moment. Pareil, on ne sait pas pour l'instant ni le sexe du bébé, ni son prénom.

Theo James est surtout connu pour son rôle de Tobias Eaton, alias Quatre, dans la saga Divergente, au coté de Shailene Woodley qui incarne Beatrice Prior, alias Tris. Mais l'acteur a aussi tourné dans les films Underworld : Nouvelle Ère et Underworld : Blood Wars ou encore la série Bienvenue à Sanditon. D'ailleurs, son épouse Ruth Kearney, également actrice, est aussi au casting de Bienvenue à Sanditon. Elle est aussi dans les séries The Following, Flaked, Tyrant ou encore Nick Cutter et les Portes du temps.

Theo James et Ruth Kearney sont en couple depuis plus de 10 ans

Theo James et Ruth Kearney sont en couple depuis 2009, ils se sont rencontrés quand il suivait des études au Bristol Old Vic Theatre School en Angleterre. Cela fait donc plus de 10 ans qu'ils sont ensemble, le bébé était donc l'étape suivante après le mariage. Ils s'étaient mariés en 2018 à Londres, au Royaume-Uni.