Theo James : que devient l'interprète de Quatre, 4 ans après la fin de Divergente ?

Divergente n'aura jamais de fin au cinéma. Après l'échec du 3e film, le dernier volet de la saga a été annulé et une suite n'est toujours pas en prévision. Une chose qui n'a pas empêché les acteurs de tourner la page : Shailene Woodley (Tris) a enchaîné les rôles au cinéma mais aussi à la télé avec notamment un rôle dans la série Big Little Lies où elle a donné la réplique à Zoe Kravitz (Christina). Ansel Elgort (Caleb) sera prochainement à la tête du remake de West Side Story et Miles Teller (Peter) a tourné la suite de Top Gun qui sortira en 2021. Et Theo James dans tout ça ?

Que devient Theo James ?

Quatre ans après la sortie de Divergente 3, Theo James a continué de tourner pour le cinéma, même si ses films n'ont pas eu un énorme succès. En 2017, le britannique a repris son rôle de David dans Underworld : Blood Wars face à Kate Beckinsale. On a aussi pu le voir dans plusieurs films dont Trahisons d'Etat pour lequel il était aussi producteur, How it Ends disponible sur Netflix, Séduction fatale ou encore Arnaqueurs associés face à Emily Ratajkowski.

2019 a aussi marqué son retour dans une série, six ans après Golden Boy. Il était l'une des stars de Bienvenue à Sanditon, série adaptée du roman inachevé de Jane Austen, Sanditon. Il y incarnait Sidney Parker, un homme renfermé et froid qui tombait sous le charme de Charlotte (Rose Williams, vue dans Reign), une jeune femme innocente et optimiste. La série a été diffusée en octobre 2020 sur Chérie 25 en France et l'acteur y donne aussi la réplique à Ruth Kearney, qui est sa femme dans la vie.