On a failli voir Theo James complètement nu dans une série : pourquoi la scène a finalement été coupée

Parfois, pour un rôle, les acteurs donnent tout. Mais vraiment tout. On a pu par exemple voir Jesse Williams totalement nu sur scène à Broadway, admirer les fesses de Jonathan Bailey dans Bridgerton ou encore débattu sur l'apparition en full frontal d'Adam Devos dans Sex/Life. Récemment, c'est un autre acteur qui nous a offert une scène de nu d'anthologie.

Après pas mal de galères et de rôles très moyens, Theo James a fait son grand retour à la télé. Bon, on ne compte pas trop The Time Traveler's Wife qui avait fait un bide, mais on parle de The White Lotus. Diffusée sur HBO aux US (et dispo sur OCS en France), la série d'anthologie avait cartonné avec sa saison 1. Et pour sa saison 2 qui se déroule en Italie, le créateur a misé sur un tout nouveau casting dont le BG de Divergente. L'épisode 1 diffusé il y a quelques semaines avait marqué tout le monde... avec sa scène où Theo James se déshabille et apparaît nu, de dos. Une séquence qui laissait apparaître l'anatomie de l'acteur (ou une prothèse, le mystère reste entier pour le moment) mais qui a failli nous donner encore plus chaud. (Rendez-vous sur Twitter pour la photo non censurée).