Divergente : quelle fin pour Tris, Quatre et les autres dans les romans ?

Avant d'être un film, Divergente est à l'origine une trilogie écrite par l'américaine Veronica Roth et publiée entre 2011 et 2013. Comme avec Twilight ou Hunger Games, les studios qui ont produit l'adaptation cinématographique ont voulu diviser le dernier livre en deux films. Sauf que contrairement à ses prédécesseurs, la saga avec Shailene Woodley (découvrez ce que deviennent les acteurs) n'a pas vraiment bien fonctionné en salles.

Pourquoi Divergente n'a pas eu de fin au cinéma

D'abord prévu pour une sortie en mars 2017, Divergente 4 n'a finalement jamais vu le jour à cause des mauvais résultats de Divergente 3 (le film n'a rapporté que 179 millions de dollars recettes pour un budget de 142 millions de dollars). Suite à cet échec, les studios Lionsgate qui produisaient la saga ont expliqué vouloir conclure la saga dans un téléfilm. Une idée qui n'a pas vraiment plu aux acteurs. Shailene Woodley et Theo James ont expliqué dans la presse qu'ils ne souhaitaient pas reprendre leurs rôles. Une série a aussi un temps été envisagée mais le projet est lui aussi tombé à l'eau.

Une fin mortelle et critiquée pour Divergente

Mais alors, comment se termine la trilogie de Veronica Roth ? Dans le film, Tris et les autres découvrent que la ville de Chicago n'était en fait qu'une grande expérience visant à purifier le génome humain et l'héroïne dévoilait l'existence du Bureau au monde entier avant qu'une énorme explosion n'ouvre les portes de la ville. Dans le roman, l'intrigue est évidemment similaire même si la version cinématographique a apporté quelques modifications à l'histoire.

La saga littéraire avait une fin mortelle pour deux personnages principaux : Uriah (joué par Keiynan Lonsdale) mourrait après une explosion qui l'avait laissé en état de mort cérébrale. Autre mort très controversée ? Celle de Tris ! Oui, l'héroïne finissait par mourir. A la fin du dernier roman, Tris se faisait tirer dessus après avoir remplacé son frère Caleb (Ansel Elgort dans la saga) : elle voulait empêcher la propagation d'un sérum qui aurait permis au Bureau d'effacer les souvenirs des habitants (et donc la révélation concernant la vraie nature de la ville de Chicago). C'est David (Jeff Daniels) qui lui tirait dessus. Après sa mort, Quatre (Theo James) était sur le point de s'injecter le sérum avant que Christina (Zoë Kravitz) ne le fasse changer d'avis. Le dernier chapitre nous propulsait deux ans et demi plus tard et Tobias/Quatre, acceptant enfin la mort de Tris, dispersait ses cendres.

Une fin qui n'avait pas DU TOUT plu aux fans de la saga. L'auteure Veronica Roth avait même été contrainte de s'expliquer. "Cette fin a toujours fait partie de mes plans mais je veux clarifier le fait que ce ne l'est pas choisie pour choquer ou énerver qui que ce soit ou bien car je suis sans pitié avec mes personnages. (...) A la fin, elle a une conversation avec David où elle parle de ses sentiments sur le sacrifice, qu'il devrait avoir lieu par amour, par force et par nécessité. C'était une Tris qui savait qu'elle croyait en l'altruisme. Qui savait qui elle était. Qui savait ce qu'elle voulait faire" avait écrit l'auteure sur son blog. Et d'achever : "Elle va me manquer, cette voix de Tris dans ma tête. Mais je suis tellement, tellement fière de sa force".