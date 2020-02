Theo James, Shailene Woodley... : que deviennent les acteurs de Divergente ?

Miles Teller

Dans Divergente, Miles Teller incarnait Peter. Suite à la fin prématurée de la saga, on a pu le voir face à Jonah Hill dans War Dogs, dans Line of Fire et dans Thank You For Your Service. L'an dernier, il était au casting de la série Too Old to Die Young, de Nicolas Winding Refn et disponible sur Amazon Prime Video. 2020 marque son retour sur grand écran puisqu'il donnera la réplique à Tom Cruise dans Top Gun : Maverick, suite du film culte sorti en 1986. Miles Teller s'est marié le 1er septembre 2019 avec Keleigh Sperry, qui est mannequin.