The Flash saison 8 : des retours et le pire méchant, premières infos sur la suite

Rendez-vous le 16 novembre 2021 sur la CW aux USA pour découvrir la saison 8 de The Flash. Et à en croire Eric Wallace (le showrunner), Barry Allen, Iris West et la team se retrouveront au centre de nouveaux épisodes mouvementés marqués par des retours et l'arrivée du pire méchant de la série. Attention spoilers.