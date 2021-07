The Flash saison 8 : Barry va affronter le pire méchant de la série

La saison 7 de The Flash vient de prendre fin aux USA, mais ne vous inquiétez pas, les aventures de Barry sont loin d'être terminées. La nouvelle a déjà été confirmée, la série reviendra bien à la rentrée prochaine avec une saison 8 (qui pourrait cependant être la dernière). Et à en croire Eric Wallace - le showrunner, le personnage de Grant Gustin aura encore une fois beaucoup de travail.

Le pire méchant de la série va débarquer

Tandis que Flash a dû affronter une horde de Godspeed dans le final de la saison 7, le super-héros est malheureusement assuré de rencontrer d'autres problèmes à Central City l'an prochain. "Comme toujours, on va continuer à alterner entre les adaptations de comics et formats plus traditionnels, afin de présenter à la fois des nouveaux et anciens vilains" a révélé le showrunner à TVLine.

Et parmi les nouveaux grands méchants à venir, Eric Wallace a notamment confié, "L'un d'entre eux en particulier sera le plus énorme et le plus puissant de tous les vilains que Flash a pu rencontrer". Il n'a bien évidemment pas dévoilé son nom, mais les fans peuvent s'attendre à être surpris, "Rien qu'en disant ça, ça dit quelque chose. On le rencontrera assez tôt dans la saison 8".

Des renforts pour Barry

Le point positif pour Barry, c'est qu'il ne devrait pas être tout seul à affronter ce nouvel ennemi. Suite aux départs de Cisco et Wells, ce sont Bart, Nora et Sue qui pourraient obtenir une place plus importante à l'écran. Là encore, Eric Wallace pas souhaité trop en dire, "Vous devrez attendre la diffusion pour voir [quelle place ils auront]", mais il a tout de même lâché, "J'aime ces trois personnages. Je ne serais donc pas surpris de tous les revoir à de multiples occasions l'année prochaine".