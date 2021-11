The 100 : après la saison 7, il n'y aura finalement pas de spin-off

Alors que la mode est plus que jamais aux reboots, d'autres veulent aussi faire durer le plaisir d'une série annulée avec un spin-off (ou série dérivée). De nombreuses séries du genre sont actuellement diffusées - ou en préparation - à la télévision américaine comme avec Legacies (spin-off de The Originals, elle-même dérivée de The Vampire Diaries) ou bien la future série How I Met Your Father, spin-off de How I Met Your Mother. Mais certains projets n'arrivent jamais à terme.

Le spin-off de The 100 ne va pas voir le jour

Depuis 2019, le créateur de The 100, Jason Rothenberg, travaillait sur une série dérivée. Intitulée The 100 : Second Dawn, cette série était censée se dérouler 97 ans avant les événements de la saison 1 et suivre les enfants de Cadogan (John Pyper-Ferguson), Callie et Reese. L'épisode 8 de la saison 7 de The 100 présentait cette potentielle future série qui n'a finalement pas convaincu la CW : selon TVLine, le projet n'a pas été retenu par la chaîne.

Une mauvaise nouvelle pour tous les fans de la série qui s'est terminée il y a déjà plus d'un an (si tu as un trou de mémoire, PRBK te parle de la fin). D'autant plus que le créateur de The 100 avaient teasé la possibilité d'y découvrir les ancêtres des personnages principaux de la série comme Clarke (Eliza Taylor), Bellamy (Bob Morley) ou Raven (Lindsey Morgan). Les fans devront donc se contenter de la fin de la série originale qui avait beaucoup fait parler notamment à cause d'une mort choc et inattendue.