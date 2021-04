The 100 saison 7 : pourquoi Bellamy est-il mort ? Retour sur une fin polémique

En 7 saisons et 100 épisodes, The 100 nous a brisé le coeur plus d'une fois. La série avec Eliza Taylor, Bob Morley, Lindsey Morgan ou encore Marie Avgeropoulos a collectionné les morts choquantes et ne nous a rien épargné, même pour son ultime saison. Dans l'épisode 13 de la saison 7, Bellamy était tué par Clarke d'une balle en pleine poitrine. Un moment choc pour de nombreux fans de la série et qui avait fait polémique, Bellamy étant un personnage principal de The 100 et l'un des plus appréciés.

Bob Morley avait demandé d'être moins présent

D'autant plus qu'avant la mort du personnage, Bob Morley était déjà beaucoup moins présent dans la dernière saison de The 100. Dans l'épisode 1, Bellamy se faisait kidnapper puis ne réapparaissait que dans l'épisode 11. Pourquoi une telle absence ? Tout simplement car Bob Morley qui est marié à Eliza Taylor dans la vie a décidé de prendre un peu de recul. Une décision qui avait bouleversé les plans des scénaristes pour la saison 7. Et pour cause, le créateur et showrunner Jason Rothenberg a dévoilé que, quand l'acteur a prévenu l'équipe de sa décision, l'écriture était déjà lancée. Ils ont donc dû apporter des modifications au scénario afin de permettre à Bob Morley de s'éloigner du tournage.

"Nous avions les plans de 7 épisodes et 5 étaient écrits. Nous tournions le premier épisode quand nous avons appris que nous devions lui laisser du temps. Ça a eu un effet domino pour le reste de la saison donc la fin a changé plusieurs fois." a-t-il confié à Entertainment Tonight. La fin de The 100 n'était donc pas celle que le créateur avait à l'origine envisagée.

La mort de Bellamy expliquée

Alors finalement, pourquoi l'équipe de The 100 a-t-elle décidé de tuer Bellamy ? Jason Rothenberg avait expliqué suite à la diffusion de l'épisode aux Etats-Unis que cette décision a été prise car elle était en accord avec les thèmes de la série. "The 100 a été une série sur les choses sombres que l'humanité fera pour survivre et sur le prix à payer pour l'âme de nos héros. Nous savions que la mort de Bellamy allait revenir à ce qui est au coeur de la série : la survie. Qui vous voulez protéger. Et qui vous êtes prêts à sacrifier. Cette perte est bouleversante mais sa vie et son amour sans fin pour les siens restent et affecteront tout ce qui viendra après, jusqu'à la fin de la série." avait-il confié dans un post sur les réseaux sociaux. Une explication qui n'a sûrement pas convaincu les fans du duo Bellamy/Clarke qui n'ont donc pas eu droit à leur happy-end.