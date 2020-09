The 100 saison 7 : (SPOILER) mort, son interprète réagit

RIP Bellamy Blake. Après la mort de Diyoza dans l'épisode 10 de la saison 7 de The 100 , c'est le héros de la série qui a trouvé la mort dans l'épisode 13. Après avoir trahi ses amis et rejoint les Disciples, il se faisait tirer dessus par Clarke (Eliza Taylor), prête à tout pour protéger Madi (Lola Flaney). Une mort choc qui a énervé les fans. Il faut dire que beaucoup de personnes ont été spoilées... à cause des réseaux sociaux de la série. Bob Morley, lui, a pris ses précautions afin de ne spoiler personne par inadvertance et a réagi à la mort du personnage qu'il incarnait depuis le premier épisode de la série.

"Adieu Bellamy"

C'est sur son compte Instagram que le mari d'Eliza Taylor a évoqué la mort choc de Bellamy. L'acteur a notamment profité de son message pour remercier l'équipe de la série mais aussi les fans pour leur soutien. "Quel voyage fou qui change une vie. Je suis profondément reconnaissant à tous ceux qui ont participé à la production durant ces 7 longues années. Je veux remercier l'équipe, le casting, les scénaristes, la production, Vancouver, la CW et la WB. Et je veux remercier les fans qui ont vécu cette aventure avec nous tous. J'ai forgé des souvenirs sur les plateaux et en dehors, à des conventions qui brûleront en moi pour le reste de ma vie" a posté l'acteur avant de lancer un message à son personnage : "Adieu Bellamy, il est temps de te coucher, repose en paix. Tu es enfin libre".