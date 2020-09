The 100 saison 7 : le showrunner explique la mort de (SPOILER) et se défend

C'est le 30 septembre prochain que la CW diffusera aux Etats-Unis le dernier épisode de The 100 mais à 20 jours de découvrir la fin réservée aux personnages, la série fait polémique. Et pas pour rien : dans l'épisode 13 de la saison 7, Clarke (Eliza Taylor) tue Bellamy (Bob Morley). Mais cette fois, il ne s'agit pas d'un fake comparé au début de la saison : le personnage est bel et bien mort, n'en déplaise aux nombreux fans de la série. Une mort choc qui a même été spoilée sur les comptes Instagram et Facebook officiels du show.

"Cette perte est bouleversante"

De son côté, Jason Rothenberg a aussi réagi et tenu à expliquer la mort du personnage incarné par Bob Morley depuis le premier épisode de The 100. Dans un message posté sur son compte Twitter - qui est le même que celui posté sur les réseaux sociaux de la série, le créateur du show revient sur la décision de tuer Bellamy et explique qu'elle était logique vu les thèmes qu'évoque The 100 depuis ses débuts. "The 100 a été une série sur les choses sombres que l'humanité fera pour survivre et sur le prix à payer pour l'âme de nos héros. Nous savions que la mort de Bellamy allait revenir à ce qui est au coeur de la série : la survie. Qui vous voulez protéger. Et qui vous êtes prêts à sacrifier" écrit-il. Dans l'épisode, Clarke a tiré sur Bellamy pour protéger Madi (Lola Flanery) qu'elle considère comme sa fille.

"Cette perte est bouleversante mais sa vie et son amour sans fin pour les siens restent et affecteront tout ce qui viendra après, jusqu'à la fin de la série." ajoute le créateur qui remercie aussi Bob Morley pour son interprétation de Bellamy : "Nous remercions Bob pour son travail sublime pendant toutes ces longues années et nous lui souhaitons le meilleur pour ses futurs projets". Après cette grosse mort, The 100 nous réserve-t-elle d'autres (mauvaises) surprises d'ici la fin de la saison ? Réponse bientôt !