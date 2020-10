The 100 saison 7 : Bellamy et Clarke auraient dû finir en couple selon Bob Morley

Une fin différente dans la vraie vie

Si Bellamy et Clarke ne terminent pas ensemble dans la saison 7 de The 100, leurs interprètes Eliza Taylor et Bob Morley, eux, sont en couple dans la vraie vie : ils se sont même mariés dans le plus grand des secrets ! Leur histoire, qui a démarré en 2019, a récemment fait pas mal polémique puisque l'ex de l'acteur, Arryn Zech, l'a accusé de l'avoir trompée avec l'interprète de Clarke.

Des accusations que Eliza Taylor a démenti : "Je n'avais pas vu Bob depuis que nous avions terminé de tourner au mois de février 2019 et beaucoup de choses s'étaient passées depuis. Je venais de sortir d'une relation et lui aussi (...) Nous nous sommes rapprochés à cause de nos ruptures respectives."