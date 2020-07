Bob Morley violent et infidèle avec Eliza Taylor ? Le récit flippant de son ex Arryn Zech

"Ils avaient une aventure depuis six mois"

Eliza Taylor et Bob Morley sont en couple et se sont mariés dans le plus grand des secrets il y a un an, mais avant le début de cette belle histoire, l'interprète de Bellamy dans The 100 était avec Arryn Zech. Cette histoire ne s'est d'ailleurs pas très bien terminée puisque l'actrice de doublage a découvert que son petit ami la trompait avec Eliza Taylor : "il m'a trompée et larguée, comme il l'a fait avec son autre petite amie avant moi, avec la même fille. Ils avaient une aventure depuis au moins six mois avant qu'on ne se sépare", balance Arryn Zech sur Twitter.

Elle confie ensuite : "On était constamment ensemble tous les trois, j'étais obligée d'être amie avec cette fille qu'il disait détester un an auparavant. Je les entendais chuchoter et je voyais comment ils se regardaient. Je demandais à Bob si elle lui plaisait, mais il niait à chaque fois. Mais savoir qu'ils attendaient que je quitte la pièce pour se dire à quel point ils s'aimaient et arrêtaient quand je revenais, est écoeurant. Je les ai surpris sur les caméras qu'on avait installées pour surveiller nos chiens quand j'étais en Nouvelle-Zélande avec ma mère, parce qu'il a oublié de les éteindre quand ils se rendaient ensemble dans notre maison."

"Bob m'a abusée émotionnellement et verbalement"

Arryn Zech poursuit son récit glaçant en racontant le comportement "violent" de Bob Morley, qui a fait un tatouage en l'honneur de son bébé perdu avec sa chérie : "Bob m'a abusée émotionnellement et verbalement. Je ne peux pas compter le nombre de fois où il m'a crié dessus. Il m'engueulait pour des choses bêtes, comme le fait de trop dormir. Quand il a découvert que j'étais bisexuelle, il était furieux. À ses yeux, cela voulait dire que je n'étais pas assez bien pour lui, que j'aurais envie d'être avec une femme ou que je finirais par le tromper. Après ce jour, je n'ai plus jamais mentionné ma sexualité. Je me taisais car j'avais peur que ça l'énerve."

"Quand je lui ai dit que j'avais été sexuellement agressée à une convention, il s'est énervé après moi car je l'avais 'trompé'. Il m'a éloignée de mes amis et ma famille. Mais j'ai toujours protégé Bob. Je me souviens d'un soir où j'ai revu un ami du lycée à Los Angeles. Bob était à l'étranger mais il m'a envoyée des SMS toute la nuit, il était en colère que je sois avec cette personne qu'il ne connaissait pas et de ne pas savoir ce qu'on faisait. J'ai terminé ma soirée toute seule en larmes. Il me disait de me taire et menaçait de rompre avec moi si je continuais de mentionner l'harcèlement que je subissais de la part de ses fans sur la Toile (...) Maintenant, je suis une survivante. (...) Je crains toujours cet homme. Mais j'ai tous les droits de parler de mon passé. J'y étais, vous n'y étiez pas. Je ne répands pas de rumeurs en évoquant ma propre histoire", ajoute l'ex du mari d'Eliza Taylor.