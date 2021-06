Teen Wolf : Noah Centineo a failli jouer dans la série, mais il a été recalé !

La bande-annonce de la saison 1 de Teen Wolf

Ce samedi 5 juin, on fêtait les 10 ans de la diffusion du tout premier épisode de Teen Wolf. La show porté par Tyler Posey et Dylan O'Brien a duré 6 saisons et 100 épisodes en tout et on retrouvait aussi au casting Holland Roden, Crystal Reed, Tyler Hoechlin. Mais certains acteurs ont auditionné... et se sont fait recaler. Comme Noah Centineo par exemple ! C'est en tout cas ce qu'a dévoilé le créateur de la série.

