Teen Wolf le film : date de sortie, histoire, Tyler Posey au casting... Les premières infos

Et Variety a dévoilé le synopsis officiel. Alors, de quoi parlera le film Teen Wolf prévu pour 2022 ? L'histoire sera une suite directe à la saison 6 de la série, l'intrigue se passera simplement quelques années plus tard. "Un mal terrifiant a émergé dans la ville de Beacon Hills. Les loups hurlent à nouveau, appelant au retour des Banshees, Werecoyotes, Hellhounds, Kitsunes et de tous les autres métamorphes de la nuit. Mais seul un loup-garou comme Scott McCall, qui n'est plus un adolescent mais toujours un Alpha, peut rassembler de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour lutter contre ce qui pourrait être l'ennemi le plus puissant et le plus mortel qu'ils aient jamais affronté" a expliqué le site US.

Tyler Posey confirmé au casting du film Teen Wolf ?

Côté casting, la série Teen Wolf comptait notamment Tyler Posey (Scott), Dylan O'Brien (Stiles), Crystal Reed (Allison), Holland Roden (Lydia), Tyler Hoechlin (Derek), Colton Haynes (Jackson), Shelley Hennig (Malia), Daniel Sharman (Isaac), Charlie Carver (Ethan) et Arden Cho (Kira).

Mais Tyler Posey a-t-il bel et bien été confirmé au casting du film ? Dans le synopsis de cette suite, Scott McCall est de nouveau le héros. Et comme c'est Tyler Posey qui l'incarnait dans la série originale, on se dit qu'il sera certainement de nouveau dans ce rôle. D'autant plus que l'acteur a partagé le teaser vidéo du film Teen Wolf sur son compte Instagram. Ce qui veut dire qu'il pourrait effectivement être dans le projet. C'est ce que confirme aussi Variety, qui a assuré que les acteurs et les actrices qui étaient au casting auraient été contacté(e)s et seraient en négociations. Sans oublier que la star a toujours milité pour une suite de Teen Wolf !

Et Tyler Posey n'est pas le seul à avoir partagé la vidéo teaser du film. Holland Roden, Crystal Reed et Colton Haynes ont aussi partagé ces premières images de teasing, ce qui laisse supposer qu'eux aussi seront dans le film.