Tatiana-Laurence maman : son fils avec Xavier Delarue est né, le prénom original et une photo dévoilés

Après plus de 18 ans de couple et une séparation d'un an, Tatiana-Laurence et Xavier Delarue agrandissent leur famille. En août 2021, les deux ex-stars de télé-réalité ont annoncé la grossesse de Tatiana-Laurence dans un post sur Instagram. "Elle est enceinte ! Ne me demandez pas de quoi la vie est faite, je l'apprends tous les jours. Tout ce que je sais, c'est qu'en février 2022, nous ne serons plus 2... Mais 3 !" avait posté le futur papa lors de cette belle annonce.

Tatiana-Laurence et Xavier Delarue sont parents

Après des mois d'attente jonchés d'épreuves, Tatiana-Laurence Delarue et Xavier Delarue ont accueilli leur bébé ce jeudi 10 février 2022. Les deux amoureux ont annoncé la naissance du bébé sur leurs réseaux sociaux. Il s'agit d'un petit garçon, le couple ayant annoncé le sexe du bébé fin 2021. Quant au prénom ? Les jeunes parents ont choisi Newt Louis. Ils ont posté une première photo de leur baby boy, les montrant tous trois se tenant la main.

"Je ne pourrai jamais oublier ton arrivée dans notre vie. Newt, Louis, DELARUE. Chaque seconde est gravée à tout jamais... On l'a fait, tous les 3, ce jeudi 10 février 2022. A 1H58, tu as réalisé mon rêve, ça a été long, périlleux, inattendu, mais grâce à toi mon petit ange, à ta force inébranlable dans toutes les épreuves subites depuis dimanche 6 février dernier, toutes mes peurs ce sont envolées. Papa @xavierdelarue m'avait dit que tu me laisserais le temps d'y arriver. Il avait raison... On y est arrivés ensemble. Ton papa a été merveilleux. Que vous étiez beaux ensemble, en peau à peau. 'Pousse Tatia, tu peux....' Merci ! Je ne croyais tellement pas en moi... Je ne pensais jamais y arriver... Cadeau du Ciel: Mon rêve de naissance par voie naturelle nous a été offert. Je t'aime, tellement... Tu es beau tellement... Merci la vie. Toujours croire en nos rêves et notre force" a ainsi expliqué la maman, comblée de bonheur après son accouchement.