Tatiana-Laurence et Xavier Delarue de nouveau en couple, un an après leur divorce

Il y a des ruptures qui durent et il y a les autres... Après 17 ans d'amour et 14 ans de mariage, Xavier Delarue et sa femme Tatiana-Laurence avaient surpris leurs fans le 17 juillet 2020 en annonçant leur séparation. "Je vous annonce la fin d'une magnifique histoire d'amour, de complicité, de combat, de peine et de joie entre Tatiana-Laurence et moi. En effet, le 15 juillet dernier, nous avons signé l'arrêt et la fin de quatorze ans de mariage et dix-sept ans de vie commune par le biais d'un divorce à l'amiable." avait posté Xavier sur ses réseaux. Un divorce qui, on dirait, leur a finalement permis... de mieux se retrouver !

Retour de flamme pour Tatiana-Laurence et Xavier Delarue

Ce mardi 13 juillet 2021, presque un an jour pour jour après leur divorce, Tatiana-Laurence et Xavier Delarue ont annoncé être de nouveau en couple. C'est sur Instagram que les deux amoureux ont révélé être retombés dans les bras l'un de l'autre, avec deux photos où on les voit s'enlacer et s'embrasser au bord de la mer.