Xavier Delarue et Tatiana-Laurence Delarue divorcent, c'est le choc 💔

"Je vous annonce la fin d'une magnifique histoire d'amour"

Il y a des nouvelles qu'on ne prĂ©fĂ©rerait pas lire... comme le divorce de Tatiana-Laurence Delarue et Xavier Delarue ! Alors qu'ils formaient l'un des couples les plus solides du petit Ă©cran, les ex-candidats de Friends Trip 3 ont dĂ©cidĂ© de se sĂ©parer d'un commun accord, comme l'a annoncĂ© l'acteur des MystĂšres de l'amour sur Twitter : "je vous annonce la fin d'une magnifique histoire d'amour, de complicitĂ©, de combat, de peine et de joie entre Tatiana-Laurence et moi. En effet, le 15 juillet dernier, nous avons signĂ© l'arrĂȘt et la fin de quatorze ans de mariage et dix-sept ans de vie commune par le biais d'un divorce Ă l'amiable."

MalgrĂ© cette sĂ©paration, choc et inattendue, Tatiana-Laurence Delarue, qui a filmĂ© son agression, et son ex-mari seront toujours lĂ l'un pour l'autre : "Dans la force de ce que nous sommes et continuerons Ă ĂȘtre l'un pour l'autre, rien de notre vie ne sera dĂ©voilĂ© et divulguĂ© de ce que nous avons partagĂ© toutes ces annĂ©es. Nous ne laisserons aucune place Ă la spĂ©culation ou aux rumeurs. Nous sommes, chacun, les templiers de notre histoire et de ce que nous avons partagĂ© la moitiĂ© de notre vie." Bon ben l'amour est rĂ©ellement mort...