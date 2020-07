Tatiana-Laurence Delarue agressée : choquée, elle filme la scène "pour dénoncer la violence"

"Une femme au volant doit se taire"

Choqués face à la scène, ses abonnés n'ont pas manqué de lui apporter leur soutien et l'un d'entre eux a demandé plus de détails sur son agression : "Égo toujours... Une Femme au volant doit se taire et surtout pas exprimer son mécontentement. Si c'est un homme musclé, le pardon est toujours annoncé pour ses erreurs. Si c'est une femme, hors de question de subir un klakson d'une Femme. Insultes, intimidations sont de sorties...", a répondu Tatiana-Laurence Delarue, qui a été victime de violences conjugales par le passé.

Elle précise ensuite : "Si je faisais 120 kg de muscles ils m'auraient dit : 'Pardon Monsieur d'être a contre sens d'une voie unique et non prioritaire.' Alors que la, facile.... Je fais 48 kg. Facile d'en venir aux mains gratuitement."