"Nous ne sommes plus un couple" : Tatiana-Laurence annonce sa rupture surprise avec Xavier Delarue

Décidément, la fin 2022/le début 2023 a mal commencé pour certaines stars de la télé. Il y a quelques jours, un agriculteur de L'amour est dans le pré a annoncé sa séparation surprise avec sa chérie rencontrée dans l'émission. Puis, ce dimanche 1er janvier, c'est une candidate de Mariés au premier regard qui a annoncé sa rupture avec son mari rencontré grâce à l'émission. Et ce n'est (malheureusement) pas fini.

Au fil des années, Tatiana-Laurence et Xavier Delarue ont vécu une relation faite de très hauts mais aussi de bas. En 2020, ils ont annoncé leur divorce après 17 ans de vie commune et 14 ans de mariage. Une rupture qui n'a d'abord pas duré : un an plus tard, ils ont annoncé leurs retrouvailles puis la grossesse de Tatiana. C'est en février 2022 que la star a donné naissance à leur fils, Newt. Mais en ce lundi 2 janvier 2023, Tatiana-Laurence a annoncé une nouvelle choc.

"Avec Xavier, nous ne sommes plus un couple"

C'est dans un post sur Instagram que Tatiana-Laurence a annoncé sa rupture avec Xavier Delarue. Celle qui s'est fait connaître dans Secret Story en 2007 a d'abord souhaité une bonne année à tous ses abonnés. "Moi, je ne souhaite rien de plus, j'ai déjà tout ce qu'il me faut, pour être heureuse. Je suis la maman d'un bébé le plus extraordinaire. Un être lumineux, unique, un vrai petit ange." a-t-elle écrit, avant de faire une révélation choc. "Avec Xavier, nous ne sommes plus un couple, mais nous sommes des parents." a-t-elle ajouté.

Malgré la séparation, Xavier et Tatiana-Laurence restent unis, pour leur petit garçon. "Cette nouvelle année 2023 permettra de construire ainsi, dans cet acheminement, le futur de ce petit bébé exceptionnel. Tout sera fait pour lui, car il mérite tous les trésors du monde et de l'univers." confie la maman.