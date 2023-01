"Pourquoi faire semblant jusqu'au bout ?" : un couple phare de Mariés au premier regard annonce sa rupture et personne ne l'avait vue venir

En 2016, M6 lançait sa nouvelle émission de dating, Mariés au premier regard. Comme son titre l'indique, des candidats se marient sans se connaître, après avoir été matchés grâce à leur compatibilité amoureuse. Au fil des saisons, plusieurs couples se sont formés et certains durent plus que d'autres. C'est par exemple le cas de Mathieu et Laure de la saison 2021 qui sont devenus parents d'une petite fille ou bien avec Pauline et Damien de l'édition 2022 qui ont dévoilé attendre un bébé après plusieurs fausses couches.

Certains candidats de l'émission continuent à être actifs sur les réseaux sociaux, des années après leur passage sur M6. S'ils partagent leur vie avec leurs abonnés, ils peuvent aussi parfois nous annoncer de tristes nouvelles inattendues. Ça a été le cas pour l'une des candidates emblématiques de Mariés au premier regard en ce dimanche 1er janvier 2023.

Ce couple de Mariés au premier regard s'est séparé

Lors de la saison 1 de MAPR, les téléspectateurs faisaient la connaissance de Tiffany qui se mariait avec Thomas. Le couple s'est ensuite séparé... et c'est avec un autre candidat de la saison qu'elle a trouvé l'amour. Elle a craqué pour Justin qui, lui, ne s'était pas marié avec sa prétendante, Valentine. Les deux candidats ont donc fini par se marier et sont parents de deux filles, Romy (4 ans) et Zélie (3 ans). Une belle histoire qui est désormais terminée.

Ce dimanche 1er janvier 2023, Tiffany a annoncé sa rupture avec Justin sur Instagram. C'est en souhaitant une bonne année à ses abonnés que Tiffany a dévoilé cette séparation surprise. "Pour nous, vous l'aurez sûrement compris, elle sera synonyme de changements. Nous ne prenons plus le même chemin de vie avec Justin, mais une chose est sûre, notre famille et nos filles resteront toujours notre priorité. Je vous demanderai de faire preuve de respect concernant cette décision." a-t-elle posté.