"Nous allons être trois" : Pauline et Damien (Mariés au premier regard 2022) bientôt parents après plusieurs fausses couches

Mariés au premier regard 2022 a été un véritable carton sur M6, malgré un bilan vraiment pas ouf. En effet, seuls deux couples sont toujours d'actualité aujourd'hui : Alicia et Bruno et Pauline et Damien. Ces derniers sont tombés fous amoureux dès les premières minutes de leur mariage. Depuis, il ne se lâchent plus. Malheureusement, une terrible épreuve est rapidement venue entacher leur bonheur. Le 4 août 2022, Pauline a annoncé qu'elle avait fait une fausse couche.

"Hello ma Team d'amour ♥️ Je ne vais pas être présente les jours à venir... J'ai besoin de me ressourcer auprès de ma famille et mes amis. Je suis en train de vivre un moment très difficile pour moi...", avait déclaré la candidate sur Instagram, avant d'ajouter : "Une première fausse couche précoce en mai... Je me dis, bon c'est la première fois Pauline et au tout début, avec le rythme que tu as chaque jour... Cela peut se comprendre... Mais là, à 2 mois de ma grossesse, alors que mon bébé allait très bien le 13 juillet, son petit coeur s'est arrêté de battre il y a 4 jours à peu près ... C'est trop pour moi là... je dois prendre du recul, me reposer, penser à moi...".

Pauline et Damien annoncent une grande nouvelle après la fausse couche

Après plusieurs jours d'absence sur les réseaux sociaux, Pauline a fait une courte réapparition sur Instagram quelques jours plus tard pour rassurer ses fans. "Hello ma team d'amour. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai reçu de votre part. Je ne m'attendais pas à recevoir autant d'amour de votre part. J'ai lu tous vos messages, vos expériences douloureuses... Je sais que nos expériences sont différentes, mais elles font toutes mal pour nous. Je pense beaucoup à vous les filles. Et avec le temps, tout passe, on se relève, mais là, je n'avais vraiment pas besoin de ça", a expliqué la jeune mariée, avant de conclure : "Mais pas d'inquiétude, ça va prendre du temps certes, mais je vais me relever comme je l'ai toujours fait dans ma vie. Je vous embrasse fort. Je vous love", a conclu la jeune mariée.

"Nous allons bientôt être trois"

Quelques mois après cette épreuve, Pauline et Damien ont offert un très beau cadeau de Noël à leurs fans, ce samedi 24 décembre 2022, en leur annonçant une merveilleuse nouvelle : ils attendent un heureux événement !