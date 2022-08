Pauline (Mariés au premier regard 2022) : "Je vais me relever", elle sort du silence après sa fausse couche

Si Mariés au premier regard 2022 a connu un succès retentissant sur M6, du côté des couples formés par Estelle Dossin et Pascal De Sutter, le bilan n'est, en revanche, pas exceptionnel. Sur 7 mariages, seuls 2 ont fonctionné. Parmi eux, on retrouve Pauline et Damien, qui ont eu un véritable coup de foudre au moment de leur rencontre. Très actifs sur les réseaux sociaux, ils ne cachent rien à leurs fans. Ils ont même révélé avoir cassé la douche de leur chambre d'hôtel lors de leur première fois.

Mais, le 4 août 2022, c'est une Pauline totalement bouleversée qui est apparue sur son compte Instagram. Dans un post, elle a révélé avoir été victime d'une deuxième fausse couche. "Une première fausse couche précoce en mai... Je me dis, bon c'est la première fois Pauline et au tout début, avec le rythme que tu as chaque jour... Cela peut se comprendre... Mais là, à 2 mois de ma grossesse, alors que mon bébé allait très bien le 13 juillet, son petit coeur s'est arrêté de battre il y a 4 jours à peu près... C'est trop pour moi là... je dois prendre du recul, me reposer, penser à moi...", a-t-elle écrit.

"Avec le temps, tout passe, on se relève..."

Après plusieurs jours d'absence, Pauline a fait une courte réapparition sur Instagram ce dimanche 7 août. "Hello ma team d'amour. Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai reçus de votre part. Je ne m'attendais pas à recevoir autant d'amour de votre part. J'ai lu tous vos messages, vos expériences douloureuses..." a déclaré celle qui a dû subir une opération peu après sa rencontre avec son chéri, avant d'ajouter : "Je sais que nos expériences sont différentes, mais elles font toutes mal pour nous. Je pense beaucoup à vous les filles. Et avec le temps, tout passe, on se relève, mais là, je n'avais vraiment pas besoin de ça".

"Mais pas d'inquiétude, ça va prendre du temps certes, mais je vais me relever comme je l'ai toujours fait dans ma vie. Je vous embrasse fort. Je vous love", a conclu la jeune mariée.