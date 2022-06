Mariés au premier regard 2022 : un couple raconte sa 1ère nuit très chaude, il y a eu de la casse !

Le bilan de Mariés au premier regard 2022 a été diffusé sur M6 ce lundi 27 juin. On a découvert que seuls deux couples sont restés ensemble après le tournage. Parmi eux ? Damien et Pauline. Les deux candidats qui ont avoué s'être déjà rencontré avant l'émission ont fait une autre révélation dans The Reunion, Mariés au premier regard, disponible sur 6play.

Damien et Pauline avouent, "On a cassé la douche"

Face aux caméras, Damien et Pauline ont évoqué leur lune de miel au Lac Léman après leur mariage à Gibraltar qui a bien failli être annulé. Mais ce n'est pas tout puisque les deux amoureux ont évoqué leur première fois. C'est WTF car le couple a expliqué avoir couché ensemble dans la douche. Et tout ne s'est pas passé vraiment comme prévu. "On a cassé la douche" a avoué Damien tandis que Pauline l'a taquiné en disant que c'était lui qui était responsable. "On a consommé le mariage et la douche n'a pas résisté" s'est amusé le candidat. Ça devait être très très passionné !

Après cette première fois mouvementée, Damien et Pauline ont réussi à construire une relation solide. Lors du bilan (découvrez notre récap final en tweets), les deux amoureux ont expliqué qu'ils ont franchi une étape depuis la fin du tournage : ils se sont installés ensemble. "Pauline vient de vendre son appartement. Et on vient carrément d'acheter la maison de nos rêves. C'est limite un engagement plus fort qu'un mariage. Aujourd'hui, on est engagés elle, moi et la banque." a déclaré Damien face aux caméras de M6.