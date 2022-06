Emilie (Mariés au premier regard 2022) en couple depuis son divorce avec Frédérick ? "J'ai fait de nouvelles rencontres"

Axel n'est pas le seul candidat de Mariés au premier regard 2022 à avoir été déçu par l'émission d'M6. Tandis que les experts étaient persuadés qu'Emilie et Frédérick étaient faits pour s'entendre, les deux célibataires de l'époque ont finalement pris une direction bien différente, n'hésitant pas à se faire la guerre par réseaux sociaux interposés ces dernières semaines.

Emilie encore marquée par l'aventure MAPR

Une mésaventure qui n'a pas été simple à vivre pour Emilie lors du tournage et qui a visiblement laissé des traces. Interrogée sur sa situation amoureuse aujourd'hui, la maman de Lina a confessé à Jordan de Luxe qu'elle était toujours sans compagnon, "J'ai fait de nouvelles rencontres, oui. Mais de personnes à qui j'ai laissé la chance, non".

Et pour cause, même si sa relation avec Frédérick est aujourd'hui tendue, cela n'a pas toujours été le cas et son coeur nécessite encore d'être réparé, "Moi, j'avais vraiment eu des sentiments pour Frédérick, donc j'ai quand même eu un temps, parce que je n'étais pas trop prête." Surtout, à l'instar d'Axel, la diffusion n'a fait que rouvrir des plaies et retarder la guérison de sa peine, "Revoir l'émission, ça m'avait vraiment bouleversée. C'était pas simple".

De nouveaux prétendants à la hauteur

Néanmoins, on vous rassure, Emilie ne perd pas espoir. Elle l'a au contraire révélé, visiblement soulagée, ses nouveaux prétendants sont à l'écoute et au niveau de ce qu'elle attend, "Il y a bien des personnes avec qui j'échange et qui sont adorables. En fait, les hommes ont une démarche très respectueuse avec moi. Et ça, c'est touchant." Là où la candidate pouvait apparaître cassante à l'écran, Emilie est heureuse de constater que ce n'est pas l'image qui a été retenue par tout le monde, "Ils ont su voir mon côté doux".