Emilie (Mariés au premier regard 2022) retire sa plainte contre Frédérick : "Je ne voulais pas que ça se termine comme ça..."

Leur histoire avait pourtant commencé comme un conte de fée. Emilie et Frédérick ont eu un coup de coeur lors de leur mariage dans Mariés au premier regard 2022. Malheureusement, une grosse dispute, qui n'a pas été diffusée, a éclaté lors de leur voyage de noces. Leur relation s'est ensuite dégradée, il y a eu d'autres clashs et ils ont décidé de divorcer. Depuis, ils se font la guerre sur les réseaux. Frédérick a notamment révélé qu'Emilie lui aurait dit qu'il "devrait avoir honte d'être père et d'utiliser sa propre fille handicapée pour passer à la télé". Une accusation qui a choqué son ex-femme !

À la suite de ça, Emilie a décidé de porter plainte pour diffamation contre Frédérick. "Ça m'a énormément contrariée, déstabilisée. Je ne m'attendais pas à ce que Frédérick soit cet odieux personnage, je ne vous le cache pas... Alors même si vous avez tous vu clair dans son jeu et que la seule chose qu'il est en train de faire c'est s'humilier finalement. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer Frédérick pour diffamation parce qu'il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas" a expliqué celle qui assume son argent dans sa story Instagram.

"Ce qui me faisait mal c'est que j'avais aimé cet homme"

Mais, Dans une interview accordée à Jordan De Luxe pour Télé-Loisirs, Emilie a finalement indiqué qu'elle avait changé d'avis. "Je n'avais pas envie qu'on termine comme ça. Dans le fond, je n'ai rien contre lui. Je me suis dit : 'C'est bête, ça nous donne une mauvaise image.' Et nous sommes des parents (...) Je voulais porter plainte contre tous les articles que je voyais tous les jours parce que ça ne s'arrêtait pas. Je pense que j'aurais dû faire ça plutôt que de faire un live", a-t-elle expliqué.

"Ce n'est pas la procédure en soi. Moi, je peux aller jusqu'au bout, je ne suis pas quelqu'un qui a peur. En revanche, ce qui me faisait mal c'est que j'avais aimé cet homme. Et je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Encore une fois, on a des enfants. Notre histoire part quand même de quelque chose de beau. On ne devrait pas en arriver là" a-t-elle ajouté, avant de conclure en affirmant qu'il était "impossible" qu'elle se réconcilie avec Frédérick.