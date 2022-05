Emilie (Mariés au premier regard 2022) assume son argent : "Il faut arrêter de jalouser les gens"

Emilie et Frédérick seront de retour dans l'épisode 9 de Mariés au premier regard 2022, ce lundi 23 mai sur M6. Dans l'épisode précédent, les jeunes mariés se sont violemment disputés et, malheureusement, les images n'ont pas été diffusées. Les téléspectateurs ont hâte de découvrir si leur couple a réussi à passer au dessus de ça et s'ils ont continué l'aventure main dans la main. Pour les intéressés, Aqababe a révélé s'ils étaient toujours mariés ou non à l'heure actuelle.

Depuis qu'elle est apparue dans l'émission d'M6, Emilie, qui a imposé une condition pour y participer, est très active sur les réseaux sociaux. Son compte Instagram gagne en abonnés de jour en jour et elle est désormais suivie par près de 87 000 personnes. La jeune femme commence donc une carrière d'influenceuse et cela ne plait pas à certains haters. Ils pensent en effet que la maman de Lina n'est pas sincère et qu'elle a surtout fait appel aux experts pour passer à la télé et ainsi gagner de l'argent. Des accusations auxquelles elle a tenu à répondre en story Instagram.

"Je n'ai jamais arrêté mon travail pour faire du placement de produit"

"On me dit que j'ai arrêté mon travail pour faire des placements de produit. Ce n'est pas vrai du tout ! J'ai cessé mon activité à cause de ma santé, mais également à cause du Covid. Mais je n'ai jamais arrêté mon travail pour faire du placement de produit" a déclaré celle qui a, justement, été gravement touchée par le covid. Elle a ensuite poussé un coup de gueule et a mis les choses au clair concernant sa situation financière : "Je me suis toujours battue. Mes parents n'avaient pas les moyens de nous payer nos études, que ce soit moi ou ma soeur (...) Tout ce qu'on a, c'est dû à nous, uniquement à nous. J'ai eu de très très bons postes".

"C'est vraiment une grosse connerie"

"Aujourd'hui, me dire que je fais de la télé ou ce genre de choses pour l'argent, c'est vraiment une grosse connerie. Parce que croyez-moi, je gagnais bien ma vie. Et honnêtement, je pense que je ne gagnerai jamais aussi bien ma vie que quand je travaillais dans mon boulot précédent" ajoute-t-elle, avant de conclure : "Il faut arrêter de jalouser des gens que vous ne connaissez pas. Vraiment, vous ne connaissez pas la vie des gens". Ces accusations sont d'ailleurs assez étonnantes puisqu'elle a récemment attaqué ceux qui, justement, participent au programme pour le buzz.