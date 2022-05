Emilie (Mariés au premier regard 2022) s'attaque aux participants qui viennent pour le buzz

Le 4 avril 2022, on a assisté à la rencontre d'Emilie et Frédérick dans Mariés au premier regard 2022. Les deux participants se sont dit "oui" et on a hâte de voir la suite de leur histoire. L'avenir de leur mariage et de leur couple a d'ailleurs été spoilé pour ceux que ça intéresse...

Depuis la diffusion, Emilie est très active sur les réseaux sociaux et répond sans langue de bois à sa communauté. Ce jeudi 5 mai, lors d'un questions/réponses sur Instagram, la jeune maman est revenue sur son expérience dans l'émission de M6, dont Estelle Dossin nous a dévoilé les coulisses.

Elle révèle que c'était une "belle" expérience, mais qu'elle trouvait dommage que "certaines personnes" le fassent "pour être connus". "Ce n'est pas le but" précise-t-elle. Elle n'a, en revanche, pas donné de nom. Elle a aussi révélé le moment où elle a compris qu'il y avait une réelle alchimie avec Frédérick. "Trop bizarre, mais c'est quand il m'a parlé de sa fille ! J'ai craqué ! Physiquement, Fred n'est pas du tout mon style, mais je voulais un homme avec un coeur et, à ce moment-là, je me suis dit qu'il pouvait être une bonne personne".

Emilie prend la défense de son père

Lors du mariage, son papa, le fameux Jacques "j'suis pas d'la crème", a été très critiqué par les internautes à cause de son attitude froide et distante. Certains sont même allés jusqu'à le traiter de raciste, ce que la candidate ne peut pas accepter ! Elle a d'ailleurs poussé un gros coup de gueule. "Que les choses soient claires. La prochaine fois que quelqu'un s'amuse à dire que mon père est raciste, je le dégage de mon Instagram et surtout je porte plainte pour diffamation. C'est très grave de tels propos ! Mon père s'est déjà fait attaquer à cause de vos propos à la c*ns ! Je vous invite à connaître mon passé, qui sont mes ex, où j'ai grandi et vous allez vous sentir bien bête. C'est grave la méchanceté gratuite !" s'est agacée celle qui a imposé une condition à la production pour participer au programme. On peut dire qu'Emilie tient de son père et que, elle non plus, "n'est pas d'la crème" !

Pour découvrir la suite des aventures d'Emilie et Frédérick, rendez-vous tous les lundi sur M6 dans Mariés au premier regard 2022.