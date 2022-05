Frédérick (Mariés au premier regard 2022) accusé de ne pas soutenir Emilie, atteinte du Covid : il réagit et se justifie

Dans Mariés au premier regard 2022, Emilie et Frédérick se sont dits oui. Mais si on en croit les rumeurs, le couple ne serait plus d'actualité aujourd'hui. Encore mieux, Frédérick aurait craqué pour une autre candidate : il a été aperçu proche de Cyndie (qui est compatible avec Jauffrey dans l'émission de M6). Sur ses réseaux, Frédérick a démenti une relation amoureuse avec elle et a aussi répondu à certaines critiques.

Emilie très malade, Frédérick attaqué

Depuis quelques jours, Emilie partage son enfer avec ses abonnés. Testée positive à la Covid-19, la candidate de MAPR a de lourds symptômes. Elle a même été contrainte de se rendre à l'hôpital vu son état. "J'étais à l'hôpital parce que, dans ma prise de sang, ça révélait une embolie pulmonaire possible. J'ai un Covid qui est très très fort" a-t-elle confié, expliquant beaucoup souffrir. Si certains lui ont apporté leur soutien, d'autres sont allés critiquer Frédérick. Pourquoi ? Ils lui reprochent de ne pas soutenir sa "femme" dans cette épreuve.

"J'ai une petite fille encore plus fragile que tout le monde"

Ciblé par les critiques, le candidat de Mariés au premier regard 2022 a décidé dé répondre dans un texte posté sur Instagram. Frédérick a d'abord rappelé qu'une personne contaminée doit rester isolée avant de rappeler qu'il a une fille malade et qu'il veut avant tout la protéger. "N'oubliez pas que lorsqu'on a la Covid, on doit rester isolé sans être en contact avec personne et se reposer.... Pour des raisons de confidentialité, je n'ai même pas le droit de vous dire si je suis avec elle ou pas. En ce qui me concerne... Je ne prendrai pas le risque d'attraper la Covid parce que j'ai une petite fille encore plus fragile que tout le monde" a-t-il écrit.

Et d'ajouter ironiquement : "Est ce que je dois m'arrêter de 'vivre' à vos yeux ?! C'est à dire, m'arrêter de travail, d'annuler mes projets prévus, ne plus aller voir Ambre etc... Ou même, ne plus rien publier dans mes stories directement ?!?! Dites moi, comment je dois agir (comme vous le faites si bien en message privé) LOL".