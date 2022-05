Frédérick (Mariés au premier regard 2022) divorcé d'Emilie et en couple avec une autre candidate ?

Un nouveau couple improbable né grâce à Mariés au premier regard ?

Mariés au premier regard 2022 va-t-elle nous offrir un rebondissement inattendu ? C'est la question que de nombreux internautes se posent depuis quelques jours. Alors que l'émission d'M6 a récemment mis en scène un duo aussi touchant que mignon, à savoir Frédérick et Emilie, tous deux parents célibataires, une étonnante vidéo publiée sur Snapchat laisse aujourd'hui entendre que le tournage aurait donné naissance... à un tout autre couple.

A l'occasion d'une story filmée par une internaute anonyme, Frédérick a en effet été repéré en train de se balader dans les rues de Nice en début de semaine. Le twist ? S'il était bien accompagné d'une participante de l'émission de dating, il ne s'agissait nullement d'Emilie de qui il serait séparé selon les rumeurs. Au contraire, comme l'a immédiatement compris la jeune femme derrière son smartphone, il s'agissait... de Cyndie.

Frédérick et Cyndie, la vidéo qui interroge

Oui, vous avez bien lu, là où la participante vient de dire "oui" à Jauffrey à l'écran et que tous les deux semblent partager une complicité évidente, la voilà aujourd'hui auprès de Frédérick. Un pur hasard ? Une simple réunion entre candidats de l'émission ? Ou alors, faut-il comprendre que les deux candidats de Mariés au premier regard 2022 ont chacun divorcé dès la fin du tournage pour ensuite se trouver ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la dernière option semble crédible.

Dans la fameuse vidéo, on peut effectivement entendre Cyndie demander, "Vous savez où l'on peut trouver des croque-monsieur ?", en référence à son manque de talent en cuisine, avant de voir Frédérick répliquer avec humour, "Je vais lui faire à manger". Et quand on repense au teaser du prochain épisode de MAPR qui laisse entendre l'arrivée de premières tensions entre le jeune papa et Emilie, le doute sur ce nouveau couple est clairement permis.

A ce jour, ni Cyndie, ni Frédérick - pourtant très actifs sur les réseaux sociaux, n'ont réagi à la rumeur. A l'inverse, Cyndie semble encore profiter de la diffusion de son récent mariage pour célébrer cet événement. A suivre...