Frédérick (Mariés au premier regard 2022) en couple avec Cyndie après avoir divorcé d'Emilie ? Il répond à la rumeur

Ce lundi 9 mai 2022, à l'occasion d'un nouvel épisode de Mariés au premier regard sur M6, on a pu assister à l'union entre Cyndie et Jauffrey. Un moment particulièrement mignon à suivre tant les deux candidats ont surpris tout le monde avec leur complicité immédiate, mais un mariage qui n'aurait finalement pas duré très longtemps.

Frédérick et Cyndie en couple grâce à Mariés au premier regard ?

A en croire la folle rumeur du moment, la candidate ne serait déjà plus liée à Jauffrey aujourd'hui et serait en réalité tombée dans les bras... d'un autre participant. Oui, si l'on se fie à l'étonnante vidéo d'une internaute, Cyndie serait désormais en couple avec Frédérick, le nouveau mari d'Emilie.

Alors, info ou intox ? Si la première option ne serait pas très étonnante - la bande-annonce du prochain épisode laisse entendre qu'il y aura bientôt des tensions au sein du duo Frédérick / Emilie, c'est pourtant bien la deuxième qui semble être la bonne.

"Vous me faites perdre mon temps"

Conscient des nombreuses discussions sur ce sujet, le papa de Ambre vient en effet de prendre la parole sur son compte Instagram. Et sans surprise, il a tenu à mettre fin aux fantasmes de quelques internautes sur les réseaux sociaux, "Je fais cette petite vidéo histoire de démentir des rumeurs selon lesquelles je suis avec Cyndie."

Il l'a ensuite expliqué, s'il a effectivement vu Cyndie le week-end dernier, la jeune femme n'était pas l'unique raison de sa présence à Nice, "Pour vous expliquer, la vidéo a été faite par Laura la meilleure amie d'Alicia. J'étais à Nice pour aller manger avec Laura, Juliann [autre candidat de MAPR, ndlr] et Cyndie puisqu'elle habite à Grasse à côté. Donc ça permettait de se voir." Aussi, il l'a martelé une nouvelle fois, contrairement aux apparences, "Il n'y a rien avec Cyndie. Respectez son couple et le mien aussi. Je démens, il n'y a pas de liaison avec Cyndie".

Une mise au point cash mais nécessaire tant cette rumeur semble l'avoir fortement impacté. "Vous me faites perdre mon temps avec cette histoire, a-t-il déploré. Je trouve qu'il y a des sujets plus intéressants sur lesquels on peut faire des articles, comme par exemple la maladie de ma fille sur le CDKL5 et le syndrome de West". Le message est passé !