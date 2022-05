Emilie et Frédérick (Mariés au premier regard 2022) : pourquoi leur clash ne sera jamais diffusé

Le lundi 18 avril dernier, Emilie et Frédérick se sont dit "oui" dans l'épisode 4 de Mariés au premier regard 2022. Les deux jeunes mariés ont eu un véritable coup de coeur l'un pour l'autre. Dans l'épisode 8, diffusé ce lundi 16 mai, on a assisté à leur voyage de noces parfait (enfin presque) à Prague. Les deux amoureux se sont beaucoup rapprochés, mais à la fin de l'épisode, on a pu voir qu'un gros clash avait éclaté entre eux.

Malheureusement, on ne verra jamais les images. "La caméra, ils n'étaient pas prêts. Le rush a sauté... C'est pour ça qu'ils n'avaient pas les images. J'ai compris qu'ils étaient dég, ils s'énervaient car il y avait aucun moyen de récupérer ces rushes", a révélé Frédérick, qui a récemment été accusé de ne pas soutenir Emilie quand elle était atteinte du covid, dans une interview accordée à Télé Loisirs.

La raison du clash

Celui qui a répondu à une rumeur indiquant qu'il était en couple avec une autre participante de l'émission a aussi expliqué la raison de cette fameuse dispute. Lors de la dernière nuit, au moment d'éteindre la lumière, il a préparé une surprise qui n'a pas plu à sa chérie. Il a surgi et a commencé à danser sur la chanson du Prince Bel-Air.

"Moi, je suis dans mon délire. Emilie, comme elle ne me connaît pas - on s'est mariés 4 jours auparavant - elle était surprise. Elle n'arrêtait pas de me répéter : 't'es vraiment comme ça ? Mais non ?! Il n'est pas comme ça dans la vraie vie ? C'est pas possible !', 'me dites pas qu'il est comme ça tous les jours ?'. À un moment donné, elle l'a répété vingt fois puis elle m'a dit 't'es pas sérieux en fait ?! Tu ne fais pas ça que pour le buzz ?'. Ça, ça m'a vexé. Mon visage a changé. Le sourire est parti" a expliqué le jeune marié.

Emilie se serait alors vexée. "Elle a gueulé. Ça ne lui a pas plu que je me vexe. Je me suis dit que ça servait à rien d'entrer dans l'impulsivité et l'agressivité. Quand j'ai vu qu'elle s'énervait, j'ai pris mes affaires et je suis allé faire un tour. Elle me disait : 'J'en ai marre, c'est un point de non-retour, tu m'as braquée'. Ça ne m'a pas plu qu'elle me fasse comprendre qu'elle a envie d'arrêter ma relation... C'était excessif. Cela me freine. Ça m'embête." a-t-il confié.

Récemment, Emilie a critiqué les candidats qui participent au programme pour le buzz, on comprend donc pourquoi elle était si méfiante.