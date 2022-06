Emilie (Mariés au premier regard 2022) porte plainte contre Frédérick pour diffamation et s'explique

Mariés au premier regard 2022 : "Je vais attaquer Frédérick pour diffamation parce qu'il n'arrête pas" a confié Emilie

Dans le dernier épisode de Mariés au premier regard 2022 diffusé lundi sur M6, Emilie et Frédérick ont annoncé leur divorce. Et depuis que les candidats de la saison 6 de MAPR sont séparés officiellement et ont divorcé, ils se font la guerre sur les réseaux. Frédérick a notamment révélé qu'Emilie lui aurait dit qu'il "devrait avoir honte d'être père et d'utiliser" sa "propre fille handicapée pour passer à la télé". Une accusation qu'elle n'a pas laissé passer !

A la suite de ça, Emilie a porté plainte pour diffamation contre Frédérick. "Ça m'a énormément contrariée, déstabilisée. Je ne m'attendais pas à ce que Frédérick soit cet odieux personnage, je ne vous le cache pas... Alors même si vous avez tous vu clair dans son jeu et que la seule chose qu'il est en train de faire c'est s'humilier finalement" a expliqué la candidate de Mariés au premier regard 2022 dans sa story Instagram, "Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer Frédérick pour diffamation parce qu'il n'arrête pas, il n'arrête pas, il n'arrête pas".

"Je n'ai jamais parlé de la manière dont il dit de sa petite fille. Jamais"

Emilie qui assume son argent a ajouté : "Je ne vais certainement pas rentrer dans son jeu et lui donner du grain à moudre. Moi je suis égale à moi-même, j'ai été respectueuse et je n'ai jamais parlé de la manière dont il dit de sa petite fille. Jamais. Je ne me permettrai vraiment pas de faire ça".

Elle a assuré qu'il s'agirait d'un mensonge de la part de Frédérick : "Mes abonnés, m'avez-vous entendu dire quelque chose un jour concernant la fille de ce monsieur ??? Il est démasqué donc il tente de retourner cela contre moi. Quand il va recevoir le courrier de mon avocat, ça va lui faire drôle".

Cette plainte n'est pas vraiment une surprise parce qu'Emilie avait prévenu plusieurs fois quelle attaquerait en justice Frédérick s'il continuait. "Je comprends mieux vos commentaires sur Fred, puisque monsieur s'amuse à me faire du tort (...) Je ne peux pas accepter que l'on dise des mensonges sur moi. Et si on continue à raconter des âneries je préviens mon avocat" avait-elle dit en story Instagram. Et elle a fini par saisir la justice comme elle l'avait dit.