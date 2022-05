Frédérick (Mariés au premier regard 2022) révèle ce que lui a dit le père d'Emilie, une cène coupée au montage

Mariés au premier regard 2022 : Frédérick confie qu'il "y a des choses qui sont coupées" au montage

Dans les épisodes de Mariés au premier regard 2022 sur M6, un clash entre Frédérick et Emilie n'a jamais été diffusé. Et ce n'est pas tout, Frédérick a fait des révélations sur le montage de l'émission qui a pour experts Estelle Dossin et Patrick de Sutter. Ce jeudi 19 mai 2022, dans une vidéo live postée sur Instagram, le candidat de la saison 6 de MAPR a expliqué des scènes ont été coupées et non gardées au montage. Des séquences qui concernent Jacques, le père d'Emilie.

Pour rappel, avant le mariage de Frédérick et Emilie à Gibraltar, le lieu des cérémonies ayant changé dans Mariés au premier regard 2022 cette année, Jacques semblait froid avec celui qui allait épouser sa file. "Il met une ambiance un petit peu pesante qui fait un peu flipper tout le monde" avait même avoué Iskander, le témoin de Frédérick, en parlant du père de la mariée. Et les internautes ont été nombreux à lui tomber dessus sur les réseaux, en le trouvant trop distant et pas forcément agréable avec le gendre. Ce qui lui a valu des critiques.

Mais les téléspectateurs n'ont pas tout vu et tout compris parce qu'il manquait des passages, des moments n'ont pas été gardés au montage, ils ont été enlevés. "Le montage fait qu'il y a des choses qui sont coupées, mis à certains endroits... Ce qui ne reflète pas exactement ce qu'il s'est passé" a ainsi assuré Frédérick, "Jacques c'est une crème, il n'y a rien à dire sur Jacques".