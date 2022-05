Emilie (Mariés au premier regard 2022) et Frédérick divorcés, place à la guerre : "Je ne me remettrai jamais avec lui"

Mariés au premier regard 2022 : "Nous sommes en très mauvais termes" avoue Emilie, divorcée de Frédérick

Dans l'épisode 10 de Mariés au premier regard 2022, diffusé ce lundi 30 mai sur M6, Emilie et Frédérick ont annoncé leur divorce. Les experts Estelle Dossin et Patrick de Sutter ont tenté de rabibocher les candidats de la saison 6 de MAPR, sans succès. Après leur mariage à Gibraltar qui s'était bien passé, Emilie et Frédérick se sont disputés lors de leur voyage de noces à Prague, en République tchèque. Si un clash entre Emilie et Frédérick n'a pas été diffusé dans l'émission, d'autres clashs ont été montrés.

Emilie qui avait donné sa version d'un clash avec Frédérick est revenue sur leur divorce avec TV Mag : "Notre divorce est acté administrativement. Nous n'avons plus le moindre contact, nous sommes en très mauvais termes. J'avais fait la démarche de revenir vers lui mais il était encore dans le contrôle, la paranoïa et la malveillance". Une rupture définitive donc.

"Quand je vois le comportement excessif qu'il a, encore aujourd'hui, avec moi, je me dis que c'est une très bonne chose qu'il ne soit plus dans ma vie. Je ne me remettrai jamais avec lui, il est tout le contraire de ce que je recherche" a ajouté la candidate de Mariés au premier regard 2022. A-t-elle retrouvé l'amour ? Non, pour le moment Emilie se concentre sur sa fille Lina : "J'avance avec ma fille qui a 16 mois désormais. J'ai trouvé mon bonheur avec Lina et je ne suis plus du tout dans la recherche d'un conjoint. Je garde l'envie d'une vie de couple et d'avoir un autre enfant. Mais je me laisse le temps de guérir mes blessures intérieures".

Le candidat de MAPR balance : "Emilie m'a fait perdre mon sourire et ma joie de vivre"

Frédérick a lui aussi donné sa version à TV Mag sur son divorce avec Emilie. "Un soir, j'attendais de ses nouvelles parce qu'elle rentrait tard et je me suis inquiété. En l'appelant, elle m'a répondu avec la voix de quelqu'un qui s'était endormi et elle s'est braquée en me disant qu'elle n'avait de comptes à rendre à personne. Et s'il y a bien une chose que je déteste, c'est qu'on me raccroche au nez, je l'interprète comme un refus de communication" a-t-il confié.

Pour lui, il y aurait plusieurs raisons à leur séparation : "ces éclats de colères répétés", "elle m'a répété à plusieurs reprises que Lina n'était pas ma fille et que je n'avais donc rien à lui dire (...) et c'était inacceptable d'entendre ça", "enfin, elle a eu sa mère au téléphone et lui a dit devant moi que je n'étais pas un homme, que je n'avais pas de couilles, que j'étais un manipulateur, que je faisais l'agneau avec la production... (...) C'était inadmissible de l'entendre parler ainsi de moi à sa mère. J'ai pris mes affaires et je suis parti".

Pourtant, le candidat de MAPR a cru à une réconciliation possible lors des retrouvailles filmées : "Cela faisait une semaine que nous ne nous étions plus parlé. Je me sentais comme le jour de notre mariage à Gibraltar, j'avais encore ce petit espoir de recommencer de zéro. Mais j'ai rapidement compris qu'elle n'était pas là pour réparer les choses". "Quand je lui ai parlé de son manque de respect (...) elle m'a répondu: 'Mais de quoi parles-tu Fred ? Pourquoi mens-tu ?'. De là, je me suis levé, j'ai dit à la production que ce n'était plus possible, j'ai enlevé mon alliance, je l'ai posée sur la table et je m'apprêtais à partir lorsqu'elle m'a de nouveau insulté. Elle m'a dit devant les caméras que j'étais un gros con et que je devrais avoir honte... J'étais écoeuré" a-t-il conclu, "Emilie m'a fait perdre mon sourire et ma joie de vivre".