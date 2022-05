Emilie (Mariés au premier regard 2022) donna sa version du clash avec Frédérick : "Il s'est vraiment énervé contre moi"

Frédérick et Emilie sont-ils toujours en couple depuis la fin de Mariés au premier regard 2022 ? Des rumeurs à ce sujet circulent déjà mais quoiqu'il en soit, ils ont fait face à leur première dispute dans l'émission de M6. Une séquence qui ne sera en fait jamais diffusée mais que chacun a commenté. Frédérick a expliqué que sa femme s'était fortement énervée et qu'il était "allé faire un tour" pour se calmer.

Emilie s'explique sur son clash avec Frédérick

De son côté, Emilie qui a vécu une période difficile après avoir été testée positive à la Covid-19 est aussi revenue sur ce moment compliqué. En cause ? Le fait que le candidat ait dansé en pilou-pilou avant de se mettre au lit. "Ça m'a juste étonnée. Je ne m'attendais pas ce qu'il sorte, je n'avais même pas vu qu'il avait enfilé un pilou-pilou parce que moi j'étais dans la salle de bain" a-t-elle expliqué comme le rapporte Télé Loisirs. Quant à sa réaction ? "Ce n'était pas du tout méchant. Je l'ai regardé et lui ai juste dit : 'Mais tu es comme ça dans la vraie vie ?'. C'était juste une question en fait. Rien de méchant" assure Emilie.

Pourtant, ce moment s'est ensuite transformé en dispute à cause de Frédérick, selon Emilie. "Il s'est vexé. Il a pensé que je le jugeais. Il s'est vraiment énervé contre moi. Il a eu un regard très dur vis-à-vis de moi. Là, j'ai vu un autre Frédérick que je ne connaissais pas du tout au cours de la journée et je n'ai pas compris. Je me suis dit : 'Comment on peut passer d'un état d'amour à ça ?' Il y a un truc qui ne va pas." confie la candidate de MAPR 6.

"Une dispute sans intérêt"

Une dispute qu'Emilie relativise aujourd'hui. "Vous voyez, c'était une dispute sans intérêt. Ça montre finalement deux personnes qui se protègent tout simplement (...) Quoi qu'il se passe, je ne dirai jamais du mal sur les réseaux concernant mon mari. Personne n'a le droit de le juger, même pas moi" a ajouté la candidate.