Mariés au premier regard 2022 : que risquent les candidats s'ils spoilent le programme ?

Depuis plusieurs semaines, les aventures des couples de Mariés au premier regard 2022 passionnent les téléspectateurs. Tout le monde a envie de savoir s'ils sont toujours ensemble ou divorcés. Certains blogueurs ont sorti des infos sur Alicia et Bruno, Emilie et Frédérick et Eddy et Jennifer, mais pour le moment, rien n'a été annoncé officiellement. Tous les candidats, qui sont de plus en plus suivis sur les réseaux sociaux, font bien attention à ne laisser aucun indice. Et on les comprend, car ils risquent gros en cas de spoiler !

10 000 euros d'amende !

En effet, dans la quotidienne de TPMP diffusée ce mardi 17 mai 2022, Guillaume Genton a expliqué que "la production est en train de scruter tous les réseaux sociaux des candidats pour voir s'ils ne postent pas de photos avec leur mari, leur femme ou quelqu'un d'autre. La moindre story ou photo c'est 10 000 euros d'amende". Les mariés ne pourront donc rien dire avant le 7 juin prochain, sous peine de devoir mettre la main au porte-monnaie.

Le budget des mariages

Cyril Hanouna apprécie particulièrement évoquer cette émission avec ses chroniqueurs. La semaine dernière, celui qui s'est récemment dit "fermé à l'amour", a d'ailleurs révélé le budget de la production pour les mariages. "Il faut savoir qu'en France, le prix moyen d'un mariage est de 12 000 euros. (...) Celui de Mariés au premier regard, c'est minimum 13 000 euros. On avoisinerait même les 18 000 euros avec tout compris. Donc ils ne se foutent pas de la gu*ele des mecs. C'est un beau mariage, c'est un truc de fou !" a dévoilé l'animateur.

Baba a ensuite annoncé le prix des alliances : "La prod propose également aux candidats une sélection d'alliances. Ils choisissent ce qu'ils veulent, la fourchette varie de 350 à 1225 euros". Enfin, il a dévoilé le salaire des participants : "Les candidats sont payés ! Si les mariages sont expédiés à l'antenne, il faut savoir qu'en vrai c'est très long. 1h30 en moyenne pour que tous les plans puissent être enregistrés. Tout ce temps de tournage est rémunéré 80 euros par jour. Ils travaillent 16 jours étalés sur 6 mois. Ils touchent donc 1280 euros".

Vu les sommes qu'elle débourse, on comprend mieux pourquoi la prod ne prend aucun risque au niveau des spoilers !