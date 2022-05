Mariés au premier regard 2022 : robes, alliances, salaires... Cyril Hanouna dévoile le prix fou de l'émission

Tous les lundis, Mariés au premier regard 2022 cartonne sur M6. Comme chaque mardi, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont revenus sur l'émission de la veille dans TPMP. L'animateur, qui a aussi dévoilé les secrets du retour de la Star Academy, a balancé de grosses infos sur le coût de l'émission. "Je vais vous donner 5 secrets sur Mariés au premier regard", a-t-il débuté, avant d'interroger ses chroniqueurs sur le prix des robes et des costumes des mariés. "Les femmes peuvent choisir une robe entre 1500 et 2500 euros et les hommes, un costume entre 710 et 910 euros... C'est beau ! C'est un très beau budget" révèle-t-il.

Une moyenne de 18 000 euros par mariage

Le fantasme de Matthieu Delormeau a ensuite abordé le prix des mariages dans leur globalité. "Le prix du mariage. Il faut savoir qu'en France, le prix moyen d'un mariage est de 12 000 euros. (...) Celui de Mariés au premier regard, c'est minimum 13 000 euros. On avoisinerait même les 18 000 euros avec tout compris. Donc ils ne se foutent pas de la gu*ele des mecs. C'est un beau mariage, c'est un truc de fou !" dévoile l'animateur.

Baba continue ensuite en annonçant le prix des alliances : "La prod propose également aux candidats une sélection d'alliances. Ils choisissent ce qu'ils veulent, la fourchette varie de 350 à 1225 euros". "L'alliance la plus chère, ça a été 1225 euros, c'était un candidat d'il y a deux ans", précise-t-il.

Le salaire des participants

Celui qui s'est récemment dit "fermé à l'amour" a ensuite assuré que les participants étaient rémunérés. "Les candidats sont payés ! Si les mariages sont expédiés à l'antenne, il faut savoir qu'en vrai c'est très long. 1h30 en moyenne pour que tous les plans puissent être enregistrés. Tout ce temps de tournage est rémunéré 80 euros par jour. Ils travaillent 16 jours étalés sur 6 mois. Ils touchent donc 1280 euros", affirme-t-il.

Enfin, on apprend qu'un contrat de mariage est signé. "Comme c'est assez risqué de se marier avec un ou une inconnue, les candidats signent leur contrat de mariage le matin de la cérémonie", indique Cyril Hanouna, avant de conclure : "Ils passent chez le notaire, sans se voir, pour signer un contrat de séparation de biens".

Quand on sait que la plupart des couples du programme finissent par divorcer, on se dit que c'est un peu cher payé...