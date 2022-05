Star Academy : directrice, professeurs, diffusion... Cyril Hanouna balance tout dans TPMP !

Après plusieurs rumeurs, TF1 a enfin officiellement annoncé le retour de la Star Academy ! Le programme mythique, qui sera toujours présenté par Nikos Aliagas, devrait faire son come-back au mois d'octobre 2022 sur TF1. Les élèves séjourneront au château des Vives-Eaux de Dammarie-Les-Lys, véritable emblème de l'émission.

Depuis l'annonce de son retour, plusieurs infos sont déjà sorties. On a appris que Jean-Pascal Lacoste pourrait jouer le rôle de CPE et de conseiller des élèves et que Sylvie Tellier serait pressentie pour être la nouvelle directrice.

La quotidienne sera bien sur TF1

Ce mercredi 11 mai 2022, dans TPMP, Benjamin Castaldi a annoncé que la quotidienne de la Star Ac devrait être diffusée à la place de Familles nombreuses : la vie en XXL sur TF1. "Apparemment ce serait sur TF1, en access, à la place de Familles XXL, et non pas sur TFX" a annoncé celui qui a aussi évoqué un possible retour de Secret Story.

Les premières infos sur le casting

"J'ai d'ailleurs les professeurs de la Star Ac pressentis" enchaine Cyril Hanouna, avant de dévoiler sa liste : "Sylvie Tellier pressentie pour être directrice. Anaïs Grangerac, animatrice, pressentie pour le sport. Liane Foly évoquée pour le chant. On parle de Mehdi Kerkouche pour la danse. Jenifer et Florent Pagny, approchés pour être marraine et parrain. En fait, ils prennent toujours les mêmes et les font tourner ! Un jour tu les vois dans Mask Singer, le lendemain soir sur Danse avec les stars" s'amuse l'animateur.

Pour le moment, aucune de ces infos n'a été confirmée par la chaîne. Il va encore falloir être patient, mais on a hâte de découvrir le nouveau visage de la Star Academy.