Emilie (Mariés au premier regard 2022) sur son clash avec Frédérick : "Ma fille passe avant", "je n'ai pas à me justifier"

Mariés au premier regard 2022 : "Si ma fille pleure je vais la prendre", Emilie revient sur son clash avec Frédérick

Emilie et Frédérick font partie des candidats au casting de Mariés au premier regard 2022 sur M6. Une saison 6 de MAPR marquée par le changement de lieu des mariages (à Gibraltar et plus en France), par les experts Estelle Dossin et Patrick de Sutter et par les couples bien sûr. Et si au début, tout semblait rouler entre Emilie et Frédérick, leur rencontre et leur mariage s'étaient bien passés. Mais leur relation s'est gâtée lors du voyage de noces. Alors que leur clash ne sera jamais diffusé, Emilie s'est expliquée dans sa story Instagram de ce mardi 24 mai 2022, à propos de leur dispute autour de l'éducation de sa fille Lina.

Frédérick disait à Emilie comment s'occuper de sa fille. La maman a donc souligné que "Lina était toute petite, elle avait seulement 7 mois. Elle voit chez elle plein de caméras, ce n'est pas évident pour un bébé, c'était perturbant. Je ne voulais pas laisser pleurer ma fille, en fait. Fred me disait que j'étais une maman laxiste. Mais non !". "Même pendant les tournages, ma fille passait avant. Je n'ai pas à me justifier en réalité, si ma fille pleure je vais la prendre, c'est comme ça" a ajouté la candidate de Mariés au premier regard 2022.

Emilie, qui avait donné sa version du clash avec Frédérick à propos de la danse chelou, a précisé : "On sait tous qu'à cet âge-là, les enfants ne font pas de caprices. Donc si elle pleure, elle pleure. Je sais que ça va en choquer certains mais ma fille passe avant. J'avais dit à Fred que j'avais une petite fille, je ne lui avais pas menti sur ma situation donc on prend le package. Je suis une femme mais également une maman. Ma fille passe avant, c'est comme ça".

Frédérick se défend et tacle le montage : "Dans l'émission, je donne l'impression de perdre patience"

Frédérick, qui a démenti la rumeur de couple avec Cyndie, s'est lui aussi exprimé après l'épisode de Mariés au premier regard 2022. Dans un live Instagram, il a lâché : "Je peux comprendre ! T'es une nouvelle maman, t'es inquiète pour ta fille, dès que tu l'entends pleure t'a envie d'aller la réconforter directement... Après, la petite elle a pas 2 semaines, 3 semaines... Un nouveau-né, ça se comprend. Mais la petite avait 8 mois à cette époque, ça commence à forger son caractère, à avoir ses habitudes ! Je lui disais de peut-être lâcher un peu de mou" "Je lui donnais des conseils, je lui disais : 'Attends peut-être 10 minutes, elle va peut-être s'arrêter entre-temps, comprendre, et faire dodo !' Mais je peux comprendre l'attitude d'Emilie, elle a pas pu s'empêcher...".